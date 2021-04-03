Довыборы в Раду. Уже на третьем участке 87-го округа результаты признали недействительными

В Ивано-Франковской области на избирательном участке №260025 в селе Манява результаты выборов признали недействительными. Об этом сообщает движение “Чесно” в Facebook.

Движение опубликовало видео, на котором председатель избирательной комиссии Андрей Лозинский заявил о том, что обнаружил мешки с протоколами открытыми, хотя они должны быть опломбированы. На вопрос, почему мешки были открыты, он ответил, что “из-за халатности”.

Как отмечает “Чесно”, на этом участке во время пересчета голосов обнаружили нехватку 46 бюллетеней за кандидата от партии “За майбутнє” Александра Шевченко.

https://www.facebook.com/chesno.movement/videos/1196062890815796/

По данным Общественного, предложение признать выборы недействительными на этом участке внес член избирательной комиссии от “Слуги народа” Евгений Ковалев. Предложение подержали 11 голосами.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области. Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

Выборы признали недействительными еще на двух участках этого округа: на участке №261027 комиссия приняла такое решение из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах, позже выборы признали недействительными и на участке №261030 – из-за того, что в пакете за Шевченко оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем указано в протоколе.

По состоянию на 13.00 3 апреля окружная избирательная комиссия обработала 92,30% электронных протоколов с результатами голосования. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,30%), на втором месте – Шевченко (29,80%), на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,79%).

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