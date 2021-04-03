Тупицкий не явился в суд, где ему должны были избирать меру пресечения. Заседание перенесли

Александр Тупицкий, который с 2019 года возглавлял Конституционный Суд Украины, 2 апреля не явился на заседание Печерского райсуда Киева, где ему должны были избирать меру пресечения. Об этом “Радіо Свобода” сообщили в Офисе генпрокурора.

Это, по информации офиса, стало причиной для переноса заседания.

В Печерском суде “Радіо Свобода” сообщили, что рассмотрение ходатайства о мере пресечения Тупицкому отложили до 10.00 7 апреля.

Как сообщает “Укринформ”, на заседании присутствовали адвокат Тупицкого Александр Телешецкий, прокуроры Алексей Донской и Сергей Новиков.

Донской заявил, что без Тупицкого ходатайство не может быть рассмотрено и защита должна объяснить, почему Тупицкий не явился.

Адвокат сказал, что его подзащитный прибыл в суд вместе с ним, но Тупицкий является охраняемым лицом и охрана доложила о невозможности обеспечить его безопасность во время этого заседания. По словам Телешецкого, Тупицкий готовит ходатайство о переносе заседания, чтобы ему была обеспечена безопасность.

Донской заявил, что Тупицкий не явился без уважительной причины, и выразил убеждение, что необходимо рассмотреть вопрос о применении к нему принудительного привода.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ президента Владимира Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский сказал, что Тупицкий с 2014 года “стоял на стороне страны-агрессора”. Он считает указ Зеленского законным.

30 марта Тупицкий обжаловал указ Зеленского об отмене его назначения судьей КСУ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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