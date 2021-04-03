 

Верховный Суд окончательно отказал защите экс-депутата из Крыма в деле о госизмене

03.04.2021, 13:18, Новости дня
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Верховный Суд оставил без изменения решение Киевского апелляционного суда об отказе в восстановлении срока на апелляционное обжалование приговора экс-депутату Верховного Совета Крыма Светлане Савченко, осужденной за госизмену. Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя в Facebook.

Ранее, 10 декабря 2019 года, Святошинский райсуд Киева заочно приговорил Савченко к 14 годам лишения свободы за госизмену (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Защита Савченко обратилась в Верховный Суд с жалобой, заявляя, что экс-депутат якобы не была осведомлена о приговоре суда и, соответственно, ее адвокат не смог вовремя подать апелляцию.

Суд обнаружил, что это не отвечает действительности, поскольку, уже на следующий день после провозглашения приговора, Савченко публично его прокомментировала в социальных сетях и СМИ, а потому отказал в жалобе.

Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/1610159432510842

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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