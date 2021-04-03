Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

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03.04.2021, 13:14, Новости дня
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Большинство российских семей почти 25-50% бюджета тратят на продукты питания, коммунальные услуги и транспорт (15-30 тыс. рублей в месяц), говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тыс. рублей, 42,9% обходятся бюджетом в 15-30 тыс. рублей в месяц. У 29,7% семей эти затраты составляют 30–50 тыс. рублей», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости».

Каждая десятая российская семья тратит на товары и услуги первой необходимости 50–70 тыс. рублей в месяц, еще 2,8% – от 70 до 100 тыс. рублей, а 1,8% – свыше 100 тысяч.

Почти у трети российских семей (31,2%) расходы на продукты питания и самое необходимое составляют 25-50% бюджета, а каждая пятая семья тратит на удовлетворение базовых потребностей 50-75% своего заработка.

Менее 25% семейного бюджета тратят на необходимые товары около 18,5% участников исследования, что может говорить о хорошем материальном положении. И 17,4 % опрошенных признались, что доходов не хватает на обеспечение базовых потребностей.

Почти половина опрошенных отмечают рост стоимости самых необходимых товаров с начала 2021 года, чуть больше четверти (26,6%) считают, что стоимость выросла незначительно. Для 10,8% респондентов она не изменилась, а 16% россиян даже отметили, что товары и услуги стали доступнее.

Ранее экономисты дали прогноз, когда вырастут доходы россиян.



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