Диетологи рассказали, как правильно питаться весной

Российские диетологи рассказали, как правильно составить сбалансированный рацион питания в межсезонье. Ранней весной нельзя садиться на жёсткие диеты, поскольку организм после зимнего истощения нуждается в утраченных витаминах и минералах.

Диетолог Инесса Царькова отметила, что после осени-зимы необходимо помочь организму восполнить недостающие ресурсы. В этом помогут витамины А и D, которыми богаты морская рыба (лосось, сёмга, скумбрия, сельдь), и куриные яйца с жидким желтком. Укрепить иммунитет, а также поддержать здоровье мышц и сосудов помогут цинк, кальций и селен, в большом количестве присутствующие в сыре, креветках, яйцах и рыбе.

Для долголетия и хорошей работы внутренних органов консультант по здоровому питанию рекомендует употреблять в пищу бурый рис и курицу без кожи. Главным источником ценных веществ являются зелень, а также свежие сезонные фрукты и овощи.

Не стоит забывать и о продуктах с большим количеством полезной клетчатки – это цветная капуста, брокколи, шпинат, сельдерей и листовые салаты. Питательными пищевыми волокнами могут похвастаться и кабачки, лук, сладкий перец, помидоры, а также цельнозерновые крупы, орехи, отруби и семечки.

Источник: runews24.ru