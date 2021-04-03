Мнение: Сиси-фраер – Итоги



Вы знаете, даже писать о Навальном уже откровенно лень. И если бы не прекрасные и бесконечные залеты всех этих прекрасных людей, а также не мое желание показать своим знакомым, которые топят или якобы «уже не топят» за Наву – как они выглядят со стороны, я бы, наверное, забил. Хотя, кого я обманываю, это так прекрасно. Ведь показать, как зарубежные кураторы на деньги зарубежных пенсионеров вырастили полную каку за 10 лет, которая должна была технически заменить нам Зеленского – это бесценно!

Кстати, на Лешку, неожиданно – тут без сарказма – посыпалась слава. Ведь больше 10 лет его и правда не замечали толком федеральные СМИ. «Медуза», «Эхо Москвы», «Дождь» и набор всех западных репродукторов правды – это понятно. Но вот пойди найди с Навальным более-менее кадры со Второго канала или ОРТ. Даже РентТВ его больше снимали, я знаю, поверьте, о чем говорю – мне видеоархив постоянно набирать.

А тут за какие-то недели – только что не круглые сутки стали крутить! Показывали, как Навальный хамит ветерану, как он отдыхает в Берлине, за деньги олигархов и налогоплательщиков Германии. Как теперь вальяжно, как фраер ходит по зоне – там вообще курорт или это как?

И у меня совершенно нет желания вам снова и снова рассказывать, что Макрон, Меркель и Байдену надо явно свои проблемы своих оппозиционеров решать, а не наших. В Париже поджигают машины жилеты в желтом, в Германии баба Ангела проспала выборы и это очевидно, в США так вообще негры уже только что не вешают белых – а они нам за Наву лепят. Не палятся от слова совсем.

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Плюс, заметили – Сиси-фраера сливают уже свои. Ладно, «Эхо Москвы» оставим, это даже не смешно. Но когда Газета-ру выходит с офигительным интервью девочки, которая пока была еще малолеткой бестолковой, работала на ФБК и все это дерьмо, и рассказывает, как там было на самом деле – это простите, показывает, что даже среди либералов Лешика сливают.

И тут, кстати, без сюрпризов. Во-первых, по любым кадрам, от истерики в суде по делу оскорбления ветерана, до кино с зоны – мы до этого дойдем – по Лешику видно, какое он дерьмо-человек. Напоминаю, вот это – нам пророчили в президенты. Что характерно, не спрашивая – почему. Старший, ну то есть, США, ЕС, ЦРУ – приказал.

Но, во-вторых, деньги-то не пахнут, а кушать хочется всегда – отсюда и грызутся сейчас между собой оставшиеся на свободе Соболь, Жданов, Певчих или Волков (кто все эти люди, откуда я их знаю!). Квартирка в Европе сама себя не оплатит, ага.

И, конечно, думаю, вы заметили – что куда-то на десятый план отошли все разговоры про борьбу с коррупцией. Все внимание – в связи с т.н. голодовкой Навального, в связи с тем, что у него якобы ножка болит, в связи с преславутой акцией – наберем 500 000 левых подписей в Интернете и скажем, что мы здесь власть – от кодлы Навального – перешли на второй план. Правда, кстати, еще будет вторая часть Марлезонкого балета – не забывайте про дело заведенное на руководителей ФБК об отмыве денюжки.

Ну, а так – подводя итоги десяти лет или сколько там работы Навального и ФБК против России.

1) Оппозиция маргинализирована от слова совсем – тут Сисерону спасибо. Все, кто прикасается к Навальному превращаются в дерьмо (или еще большее дерьмо) – Уткин, Венедиктов, кто-то из Коммерческой Партии РФ, Меркель, США, Байден – я тут долго могу.

2) Все больше доказательств того, что ФБК и вся остальная кодла работают на разведки Запада. А Запад в свою очередь, настолько отупел, что раз за разом наступает на грабли Гуйдо-Тихановской.

3) Несмотря на то, что кто-то явно прикрывает Сиси-фраера и у нас на местах, власти красиво разыгрывают комбинацию – превращая все протесты и фейки в лишнее доказательство ущербности всей борьбы навальнят.

И, кстати.

А вы заметили, что голодающий Лешик бодро бегает по бараку? И то, что для человека, у кого отнимается нога и болит спина – он очень бодро двигается?

Да и на самом деле, Мария Бутина про зону в США, а Кирилл Вышинский про Гестапо в Хохлостане расскажут куда как более интересные подробности. Что, правда, ничего не докажет нашим борцам, но тут надо просто смириться – 2%, пардон, говна есть в каждой нации. И еще 5-7% полуговна – которые будут торговать своим красивым лицом за все хорошее и против всего плохого, не желая признавать очевидного.

Впрочем, снова и снова, после фашистов на Украине, после обезумевших негров и трансгендеров в США, после поехавших ветряками зеленых в ЕС – я не могу сказать, что это много и очень плохо. Нам так сказать, есть куда расти.

Не дай бог, конечно.

Счастья вам.

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