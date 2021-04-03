Мнение: Обыкновенный фашизм. Украинские военные преступления и нарушения прав человека 2017-2020

Давеча вышел новый доклад Максима Григорьева о военных преступлениях совершаемых на Украине ВСУ, СБУ и прочими структурами.

Свежая работа концентрируется на периоде 2017-2020 годов.

Помимо обстрелов территории Донецкой и Луганской Народных Республик, разбираются темы государственной русофобии и антисемитизма, аресты инакомыслящих, сотрудничество с неонацистами и т.д. и т.п.

Собраны как хорошо известные эпизоды вроде убийства Бузины или суда над Коцабой, так и менее известные эпизоды. Как обычно, ценность представляют собранные для книги свидетельства, что отличало работы Григорьева как по украинской тематике, так и исследование по "Белым каскам" в Сирии, где ему удалось взять целую серию интервью у бывших членов организации.

В целом, если смотреть в ретроспективе, именно доклады Григорьева, которые выходят с 2014 года, стали наиболее комплексной публичной попыткой систематизации совершаемых на Украине военных и иных преступлений совершаемых после "евромайдана".

Доклад полностью доступен для ознакомления вот здесь https://xn—-7sbpbaoaekcpshybgimhugp5z.org/#p=1

Другие доклады Григорьева:

"Военные преступления украинских силовиков: Пытки и жестокое обращение" – https://colonelcassad.livejournal.com/1914146.html

"Обыкновенный фашизм: Военные преступления украинских силовиков 2014-2016" – https://colonelcassad.livejournal.com/2679979.html

"Белые каски. Пособники терроризма и источники дезинформации" – https://colonelcassad.livejournal.com/5436627.html

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