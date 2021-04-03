В Киеве подтвердили рекордное суточное количество случаев COVID-19 с начала эпидемии

В Киеве за сутки 2 апреля коронавирус подтвердили у 2053 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook 3 апреля.

Это самый высокий суточный показатель в городе с начала эпидемии. Ранее самый высокий показатель был зафиксирован 10 декабря.

Заразились 1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 75 девочек от семи месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от двух месяцев до 17 лет.

2 апреля в Киеве умерло 50 заболевших, выздоровело 696 человек.

За сутки было госпитализировано 240 пациентов с коронавирусом и 394 – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Всего с начала эпидемии в столице подтвердили 166 658 случаев COVID-19, умерло 3545 человек, выздоровело 107 484.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/5816823284995237

По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, в Киеве занято 80,3% койко-мест для пациентов с коронавирусом. Согласно индикаторным показателями Минздрава, город относится к “красной” зоне.

С 5 апреля в Киеве начнут действовать более жесткие карантинные ограничения. В столице закроют все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общепита будут работать только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки закрылись с 1 апреля. Ограничения продлятся минимум до 16 апреля.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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