На ферме в штате Вашингтон упал фрагмент ракеты SpaceX

Фермер из округа Грант штата Вашингтон обнаружил на своем земельном участке неподалеку от Сиэтла фрагмент ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Об этом со ссылкой на местного шерифа 2 апреля сообщило издание The Verge.

Владелец фермы, пожелавший остаться анонимным, обнаружил деталь размером с огромную боксерскую грушу на прошлых выходных. Он сообщил об этом в офис шерифа округа Грант и к нему послали сержанта проверить это.

Местные власти пришли к выводу, что упавший на участок фермера черный сосуд является резервуаром высокого давления с композитной оболочкой, который был частью второй ступени ракеты Falcon 9, сгоревшей в атмосфере 26 марта.

Видео того, как сгорала вторая ступень Falcon 9, многие жители штата Вашингтон публиковали в Twitter, среди них и американская журналистка Женевьева Реом.

DID YOU SEE THIS? I have never in my life seen something so incredible. I am in awe. Just happened over Portland about 10 minutes ago. #LiveOnK2 pic.twitter.com/L9wLEXBrcW

— Genevieve Reaume (@GenevieveReaume) March 26, 2021

Американский астроном Джонатан МакДауэлл, работающий в Центре астрофизики, пояснил, что люди видели сгорание второй ступени Falcon 9, запущенной еще 4 марта. По его словам, она не смогла нормально уйти с орбиты и вернулась в атмосферу только спустя 22 дня после запуска.

The Falcon 9 second stage from the Mar 4 Starlink launch failed to make a deorbit burn and is now reentering after 22 days in orbit. Its reentry was observed from the Seattle area at about 0400 UTC Mar 26. pic.twitter.com/FQrBrUoBHh

— Jonathan McDowell (@planet4589) March 26, 2021

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск был спутников состоялся 24 марта. Всего на орбите планеты находится более 1000 спутников для глобального интернета компании SpaceX.

—