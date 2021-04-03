В Италии начался пасхальный локдаун

В субботу, 3 апреля, в Италии начался пасхальный локдаун, который продлится до 5 апреля. Об этом сообщает агентство ANSA.

У католиков Пасха в этом году выпадает на 4 апреля. Для того, чтобы в праздничные дни не случилось новой вспышки эпидемии коронавируса, власти Италии на три дня внесли всю страну в “красную” эпидемическую зону.

Во время локдауна в стране закрыты все непродовольственные магазины, бары и рестораны могут работать только навынос, а гражданам запрещено выходить из дому без крайней необходимости.

Вместе с тем, итальянцам разрешили не чаще раза в день посещать дома других людей (в количестве не более двух человек) и церковные службы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили более 130 млн случаев болезни, 2,8 млн человек умерли. Италия находится на седьмом месте в мире по распространению болезни – там подтвердили 3,6 млн случаев, 110 тыс. человек умерли.

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