 

В Италии начался пасхальный локдаун

03.04.2021, 12:24, Новости дня
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В субботу, 3 апреля, в Италии начался пасхальный локдаун, который продлится до 5 апреля. Об этом сообщает агентство ANSA.

У католиков Пасха в этом году выпадает на 4 апреля. Для того, чтобы в праздничные дни не случилось новой вспышки эпидемии коронавируса, власти Италии на три дня внесли всю страну в “красную” эпидемическую зону.

Во время локдауна в стране закрыты все непродовольственные магазины, бары и рестораны могут работать только навынос, а гражданам запрещено выходить из дому без крайней необходимости.

Вместе с тем, итальянцам разрешили не чаще раза в день посещать дома других людей (в количестве не более двух человек) и церковные службы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили более 130 млн случаев болезни, 2,8 млн человек умерли. Италия находится на седьмом месте в мире по распространению болезни – там подтвердили 3,6 млн случаев, 110 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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