 

Видео Манижи стало лидером по просмотрам на канале «Евровидения»

03.04.2021, 12:21, Новости дня
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Видеоролик участницы от РФ Манижи на песню Russian Woman, с которой она выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Нидерландах, стало самым популярным на официальном YouTube-канале, набрав уже свыше 6,7 млн просмотров.

Прежним лидером была сербская группа Hurricane с песней Loco Loco – 6,6 млн просмотров. Российской участнице удалось ее опередить. Более 2,5 млн у азербайджанской певицы Efendi, и певицы Destiny с Мальты, передает ТАСС.

Ранее абсолютным рекордсменом официального канала «Евровидения» стало видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив должен был представлять нашу страну на смотре в 2020 году. Конкурс был отменен в связи с пандемией коронавируса. На данный момент клип посмотрели около 195 млн раз.

Певица Манижа получила наибольшее количество голосов телезрителей на национальном отборе представителя РФ на «Евровидение» в эфире Первого канала.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом «Откройся». Манижа выступит под номером 3 в первом полуфинале.

Ранее общественники направили в Следственный комитет обращение с просьбой проверить текст песни Манижи.

В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская сообщила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Manizha не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».



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