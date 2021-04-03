 

Названы три главных фактора риска при коронавирусе

03.04.2021, 12:16, Разное
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Медики назвали три главных фактора риска, которые присутствуют, если человек заболел коронавирусом. У пациента могут возникнуть проблемы неврологического характера.
По словам доктора Анны Боголеповой, особое значение имеет сочетание коронавируса и острых нарушений мозгового кровообращения. У пациентов с COVID-19 при ОНМК появляются сопутствующие факторы риска, а именно сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.

Тяжелое протекание коронавируса провоцирует изменение в свертываемости крови. Все это негативно отражается на работе организма.

Уже в год весь мире живет в режиме пандемии. Всего за это время выявлено порядка 130 миллионов случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным ВОЗ, уже выздоровели 73,7 миллиона человек, с болезнью не справились 2,84 миллиона человек.

Источник: lenta.ru



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