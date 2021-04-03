Репродуктолог Аполихин: Отсутствие секса не провоцирует болезни

Российский репродуктолог Олег Аполихин заявил, что отсутствие секса не провоцирует болезни. К недугам, по утверждению эксперта, могут привести беспорядочные половые связи.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ рассказал, что в настоящее время появилось много информации о проблемах со здоровьем, вызванных длительным воздержанием, якобы в организме происходит целый ряд воспалительных процессов. На самом же деле возникает обратная ситуация, поскольку беспорядочные любовные связи влекут за собой реальную эпидемию инфекций, передающихся половым путём.

Репродуктолог Олег Аполихин отметил, что согласно данным научных исследований, длительное воздержание у женщин не является причиной гинекологических болезней. Мужчины также могут жить без секса долгое время абсолютно безопасно для здоровья, а вот частая смена партнёров может привести к серьёзным заболеваниям, среди них инфекции мочеполовой системы и даже онкология.

У волгоградского уролога Алексея Терентьева своё мнение по этому вопросу, он рекомендует для мужского здоровья заниматься сексом 2-3 раза в неделю. Стоит отметить, что нужно также вести правильный образ жизни без никотина и алкоголя, а ещё соблюдать принципы сбалансированного питания.

Сексолог Евгений Кульгавчук также уверяет, что средняя норма половой активности – это 2-3 раза в неделю, однако это не обязательный «норматив», поскольку каждый человек индивидуален. Мнения медиков сходятся в одном: при индивидуальной близости нельзя забывать о средствах контрацепции.

Источник: govoritmoskva.ru