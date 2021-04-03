Мнение: Модели и прогнозы

Сбербанк выпустил свое заключение, основанное на некой собственной модели, что буквально в середине апреля Россию ожидает третья волна коронавируса с уровнями, примерно соответствующими предыдущим пиковым значениям.

Если учесть, что руководитель Сбербанка Греф — яркий представитель компрадорского капитала, «пристегнутого» к глобалистским кругам и фактически являющегося проводником их проектов на территории России, то совершенно неудивительно, что тема «пандемии» его тревожит и беспокоит. Переход к новому дивному миру с новой нормальностью без террора, базирующегося на манипулятивных технологиях (о которых он, кстати, в открытую рассуждал в свое время: «…любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции…») попросту невозможен. Поэтому страх и ужас — одни из самых древних побудительных мотивов любого живого существа — очень хороши с точки зрения управленческих технологий. Исламское государство, к примеру, полностью солидарно с Грефом, равно как и администрация Освенцима или Дахау.

Парадокс коронавируса в том, что по нему принимают решения либо политики, либо врачи от политики. Профессиональных решений за последний год не было и нет. Отброшены все без исключения работающие ранее протоколы реагирования на вирусные инфекции, причем без малейшего объяснения, почему ранее они работали, а сейчас — нет. Объяснение про некую совершенно иную природу коронавируса, чем всё то, с чем человечество сталкивалось ранее, не убеждают, так как вообще-то говоря, коронавирусы, как группа вирусов, известны достаточно давно. Но вдруг оказались смертельно опасными именно сейчас.

Любопытно и то, что в мире напрочь исчез грипп. Ну, может, он и есть (да и скорее всего есть), но он перестал быть не просто угрозой, а даже информационным поводом. Знакомая угроза не дает возможности манипулировать и управлять.

При таких вводных можно выпускать любые предупреждения, основанные на любых моделях. Модель Сбербанка в таком случае вообще ничуть не хуже модели, которую могут создать клуб аквариумистов или профсоюз сталеваров. Уровень погруженности в тему примерно одинаков. Просто перед сталеварами не стоит задача продвигать глобалистский проект на территории России, а то и они бы выступали с предупреждениями.

—