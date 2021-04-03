“Пытаются подбросить своего говна”. Депутатам от “Слуги народа” дали советы, как комментировать новости об экспертизе голосов Порошенко и Байдена на “пленках Деркача”

Аналитический и информационный отделы фракции “Слуги народа” подготовили для нардепов эфирные тезисы, как комментировать сообщения о том, что Госбюро расследований якобы заказало экспертизу голосов на “пленках” внефракционного нардепа Андрея Деркача. Документ с эфирными тезисами для депутатов оказался в распоряжении “Бабеля”.

Информацию об этой экспертизе 2 апреля опубликовало издание “Цензор.НЕТ”, ссылаясь на свои источники. По информации журналистов, следователей интересует экспертиза разговора, в котором якобы президент США Джо Байден требовал от пятого президента Украины Петра Порошенко национализации “ПриватБанка”.

Депутатам из фракции “Слуги народа” советуют говорить, что “показательно” для этого “вброса” выбрали 2 апреля – когда произошла первая беседа президентов Зеленского и Байдена.

“Очевидно, что это попытка исказить впечатление от разговора двух президентов. К сожалению, мы видим, что погоня за собственной политической выгодой для Порошенко и его соратников не знает красных линий. Даже в отношения с Америкой они до сих пор пытаются подбросить своего говна”, – отмечают в тезисах.

Отдельно говорится, что только представители правоохранительных органов могут знать, что происходит в рамках производств, а спекуляции на этой теме вредят интересам Украины.

Авторы документа отмечают, что нужно установить, кто и для чего сделал запись этого разговора Байдена и Порошенко и передал ее Деркачу. Также говорится о том, что Порошенко надо рассказать, делались ли эти записи с его ведома, кто отвечал за их хранение и что с ними могло произойти в конце его президентского срока.

“Насколько можем понять из официальных сообщений США по этому поводу, они считают, что это сильно отредактированные копии вероятных записей разговоров между тогдашним должностными лицами”, – подчеркивают авторы.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом США Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

20 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении Порошенко. Уголовное производство было открыто по ст. 111 (государственная измена) и ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

США назвали Деркача “активным российским агентом” и ввели против него санкции за попытку повлиять на выборы президента.

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