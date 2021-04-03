Беременная Юлианна Караулова: “Мне все писали что я старая, пора рожать”

Беременная певица Юлианна Караулова пояснила о бестактных замечаниях пользователей Сети. Многие писали артистке, что она является старой, поэтому пора рожать.

Уже в начале лета Юлианна Караулова подарит первенца саунд-продюсеру Андрею Черному. По ее словам, в больших городах большинство девушек довольно поздно становятся мамами, поскольку строят карьеру. У представителей более взрослого поколения это вызывает огромное количество вопросов.

Юлианна Караулова уже знает пол ребенка. Когда ей озвучили его, она даже немного расстроилась, поскольку рассчитывала на другую информацию. Сейчас она счастлива, что обстоятельства сложились именно так. У артистки есть несколько вариантов имен. Когда малыш появится на свет, она окончательно определится с выбором.

Довольно долго певица скрывала свое интересное положение. В день премьеры клипа на свою новую песню «Так сильно» Караулова решила поделиться с общественностью новостью о будущем материнстве.