 

Игорь Николаев спустя два года получил значок Народного артиста России

03.04.2021, 11:24, Разное
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Российский певец, композитор и продюсер Игорь Николаев получил значок и удостоверение народного артиста РФ спустя два года после присвоения почетного звания. Сообщение об этом появилось на странице профиля 61-летней звезды в соцсети Instagram.
Творчество российского композитора и певца Игоря Николаева приобрело популярность в 1980-х годах. Написанные им шлягеры исполняли такие звезды СССР и Российской Федерации, как Алла Пугачева, Наталья Королева, Диана Гурцкая и другие. С 2001 года продюсер и поэт-песенник получил звание Заслуженного артиста России. Спустя 18 лет президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении присвоении селебрити почетного титула Народного артиста. Однако соответствующие значок и удостоверение Николаев не мог получить в течение двух лет.

Справедливость восстановилась только в этом году, о чем сам композитор рассказал в своем микроблоге в социальной сети Instagram. Причиной на столько долгой паузы между присвоением звания 27 января 2019 года и выдачей соответствующих документов и значка стала пандемия коронавируса. Радостным событием Николаев поделился со своими подписчиками.

За короткое время публикация собрала множество отметок «Нравится!» и комментариев. Артиста поддержали как обычные подписчики, так и коллеги по шоу-бизнесовому цеху. Композитора заверили в том, что его творчество уже давно стало народным для многих россиян и жителей ближнего зарубежья. Свои восторженные отзывы оставили также Алла Духова, Кристина Орбакайте, Игорь Крутой и многие другие.

Источник: vm.ru



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