Ученые исследуют затонувший на глубине шести километров эсминец ВМС США “Джонстон”

Команда исследователей изучает самое глубокое из известных кораблекрушений. Речь идёт о затонувшем 25 октября 1944 года на глубине шести километров эсминце ВМС США “Джонстон”.

Корабль, чья длина составляла 115 метров, а ширина – 12 метров, был потоплен во время сражения при заливе Лейте, являющегося наиболее масштабным морским противостоянием за всю историю Второй мировой войны. В первый раз обломки эсминца выявили в Филиппинском море, рядом с побережьем острова Самар в 2019 году. Фрагменты корабля были зафиксированы дистанционно управляемым аппаратом, однако до наиболее глубоких обломков технике не удалось добраться.

Место кораблекрушения составляет примерно 6 456 метров. Новая экспедиция к затонувшему боевому кораблю была профинансирована бывшим командующим ВМС США Виктором Весковым. Он также пилотировал подводную лодку DSV Limiting Factor во время нескольких восьмичасовых погружений. Это погружение оказалось самым глубоким из всех, когда-либо совершаемых с целью исследования места кораблекрушения. Участники экспедиции смогли провести съемку под водой и сфотографировать корабль в высоком разрешении.

Ныряльщики сняли кадры носа, миделя и мостика эсминца, находившихся глубже, чем мог погрузиться в 2019 году ROV. По обеим сторонам носа можно рассмотреть номер корпуса – 557. Место расположения орудийных башен, сдвоенных торпедных стоек и многих артиллерийских установок не изменилось. Человеческие останки или соответствующая одежда не были обнаружены.



По словам военно-морского историка Паркса Стивенсона, масштабы обломков и ущерб, нанесенный во время интенсивного сражения на поверхности, производит неизгладимое впечатление. Эсминец “Джонстон” яростно сопротивлялся после атаки линкора Императорского флота Японии Ямато, который был самым большим военным кораблем из когда-либо построенных. Экипаж до последнего сражался с противником, на это указывают найденные обломки. Все погибшие во время битвы вместе с командиром “Джонстона” Эрнестом Эвансом были награждены посмертно за героизм и храбрость. В конце экспедиции участники возложили венок “на поле битвы” в Тихом океане.

Источник: www.livescience.com