 

Школьники решили помочь детским библиотекам в рамках акции «Библио-перемена»

03.04.2021, 11:06, Новости дня
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Чтобы принять участие в акции «Добрая суббота», которая стартовала 3 апреля, нужно поделиться с детской библиотекой своего города или села книгами, помочь сотрудникам библиотеки или провести творческое занятие для учеников младших классов.

Акция «Добрая суббота» Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – началась 3 апреля.

В Международный день книги, 2 апреля, стартовала акция «Библио-перемена» в сообществе «Большая перемена» соцсети «ВКонтакте», также она пройдет в регионах офлайн. Идею помочь детским библиотекам предложили участники региональной команды «Большой перемены» Ханты-Мансийского автономного округа.

Принять участие в акции «Библио-перемена» может каждый. Для этого нужно поделиться с детской библиотекой своего города или села книгами, помочь сотрудникам библиотеки или провести творческое занятие для учеников младших классов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Фото и видео проведенных акций школьники могут публиковать в сообществе «Большая перемена» во «ВКонтакте» и в своих социальных сетях с хэштегами #ДобраяСуббота #БиблиоПеремена #БольшаяПеремена.

Новый сезон «Большой перемены» стартовал 26 марта 2021 года. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование».

Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.



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