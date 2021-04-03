 

В Роснедрах оценили запасы нефти в России

03.04.2021, 11:06, Новости дня
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Объема нефтяных запасов в РФ хватит на 58 лет добычи при нынешнем уровне развития технологий, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.

Киселев заявил, что экономически эффективных запасов хватит на значительно меньший срок, однако с развитием технологий эта граница будет отодвигаться, передает «Российская газета».

«Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», – отметил он, добавив, что при этом запасов газа стране хватит более чем на 60 лет.

Замминистра также отметил, что в сфере технологий придонной добычи сырья изменений пока не наблюдается. Одним из препятствий освоения российских месторождений на арктическом шельфе является низкая цена на нефть.

«Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену», – сообщил Киселев.

Ранее в Минэнерго рассказали, как долго экономика РФ останется привязанной к углеводородам.



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