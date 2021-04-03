Новый кроссовер Nissan Ariya готовится к появлению в России

Японский автогигант Nissan проводит тестовые испытания нового кроссовера Nissan Ariya.

Производитель ранее анонсировал, что данная модель в дальнейшем будет поставляться на рынок России. Напомним, с начала 2021 года уже проходила обкатка прототипа Ariya на полигоне. Автомобиль стал более продвинутым по количеству примененных опций, тогда как данная модель имеет технологии, обеспечивающие комфортную и безопасную езду даже при совершении крутых поворотов.

Вместе с тем кроссовер оснащается электрическим агрегатом и системой полного привода. Покупателям будут доступны модификации Ariya с мощностью 218 и 305 л.с. Кроме того, в различных исполнениях электрокроссовер способен выдать от 360 до 500 километров запаса хода.