Кардиолог Кремнев назвал полезные для здоровья сердца продукты

Врач-кардиолог Юрий Кремнев рассказал, какие продукты нужно включить в рацион для поддержания здоровья сердца. Чтобы этот орган дольше оставаться работоспособным, необходимо придерживаться средиземноморской диеты.

В повседневном рационе человека должна присутствовать рыба. Кроме этого, нужно употреблять овощи, зелень, оливковое масло. В то же время важно много не есть икры, креветок, осетра, поскольку в данных продуктах содержится холестерин. Ради здоровья сердца необходимо отказаться от жирных сортов молока, творога, сметаны, а также свинины. Много холестерина содержится в сливочном масле, сыре и даже куриных яйцах.

Очень важно не забывать о физической активности, а именно аэробных нагрузках. Подойдет обычная ходьба, плавание, прогулки на свежем воздухе, бег трусцой. Некоторые участки необходимо проходить быстрым шагом, чтобы тренировалось сердце и легкие.

Источник: russian.rt.com