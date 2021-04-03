 

России грозит новый всплеск заболеваемости COVID-19 – подробности

03.04.2021, 10:28, Разное
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Аналитики портала “Сбериндекс” составили график распространения коронавируса в России. По их расчетам, с 4 апреля суточный прирост заразившихся начнет расти и составит 8 650. Затем число новых случаев будет ежедневно увеличиваться в среднем на 570 и достигнет пика 15 апреля – 12 347.

Специалисты составили прогноз на базе эпидемиологического симулятора, который использует математическую модель SEIR. Аналитики пояснили, что эта модель предсказывает прирост инфицированных в зависимости от соблюдения россиянами мер предосторожности.

В Сбербанке подчеркнули, что делать какие-либо выводы о третьей волне COVID-19 пока рано. По словам представителей, график показывает сезонный рост заболеваемости ковидом в связи с наступлением более теплого температурного режима в апреле, передает РИА Новости.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России сегодня составляет 4,56 миллиона. Ранее оперативный штаб отчитался о 8,7 тысячи новых случаях в 85 регионах. Полностью выздоровели и покинули больницы 4,18 миллиона человек, скончались 99,6 тысячи пациентов.

Россия занимает пятое место в списке стран, где выявили наибольшее количество заболевших COVID-19. Перед ней идут Соединенные Штаты (31 миллион случаев), Бразилия (12 миллионов случаев), Индия (12 миллионов случаев) и Франция (4 миллиона случаев).



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