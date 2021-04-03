Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский военный спутник «Космос-2525», предназначенный для дистанционного зондирования Земли, сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты 1 апреля. В настоящее время объект на орбите больше не существует, передает ТАСС.

Спутник «Космос-2525» был запущен в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе «Союз-2.1в», выведен на орбиту и передан в управление наземными средствами Космических войск ВКС России.

Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Минобороны не сообщало официальных данных о предназначении спутника.

Ранее неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков.