 

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

03.04.2021, 10:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский военный спутник «Космос-2525», предназначенный для дистанционного зондирования Земли, сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты 1 апреля. В настоящее время объект на орбите больше не существует, передает ТАСС.

Спутник «Космос-2525» был запущен в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе «Союз-2.1в», выведен на орбиту и передан в управление наземными средствами Космических войск ВКС России.

Согласно открытым данным, это экспериментальный малый космический аппарат, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Минобороны не сообщало официальных данных о предназначении  спутника.

Ранее неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Путин отправил Фургала в отставку

05.02 / В РФ начали разработку уникального противотанкового комплекса

09.07 / Во Франции высмеяли ожидающую российского нападения Украину

08.09 / Российское движение школьников сменило руководителя

13.09 / Закрылись избирательные участки в большинстве регионов Сибири

12.11 / Эксперты ОП обсудили избирательную кампанию в США

03.08 / Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

28.10 / 112 – Украина запретила въезд венгерским чиновникам из-за агитации во время выборов

30.08 / Наследник создателей Bonduelle погиб в ДТП во Франции

09.07 / Зеленский о Медведчуке: Уверен, что финансируется из РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)