ВСУ восемь раз за сутки обстреляли ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики (ДНР), обстреляв Донецк, села Спартак, Яковлевка, поселок Старомихайловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 8 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 59 единиц», – сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что украинские силовики в нарушение договоренностей о перемирии и Минских соглашений обстреливали город Донецк (микрорайон Октябрьский, район Вольво-центр), села Спартак, Яковлевка, поселок Старомихайловка. Для обстрелов украинская армия применяла миномет калибра 120 мм, вооружения боевой машины пехоты (БМП), ручной противотанковый гранатомет.

Также сообщалось, что киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское.

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