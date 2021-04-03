Австрия, Словения и Чехия не получат дополнительных вакцин от ЕС, так как угрожали заблокировать закупку – СМИ

Австрию, Словению и Чехию исключили из программы ЕС по поставке миллионов дополнительных вакцин против коронавируса сильно пострадавшим странам-членам. Об этом 2 апреля сообщило издание The Financial Times.

Во время переговоров между правительствами 24 стран-участниц ЕС относительно распределения доз, закупленных для помощи наиболее пострадавшим членам блока на фоне очередной волны вспышек коронавируса и локдаунов, тройка стран во главе с Австрией заблокировала распределение, чтобы получить большую долю вакцин.

Австрийский канцлер Себастьян Курц открыто критиковал распределение вакцин ЕС, которое рассчитывается на пропорциональной основе в зависимости от населения страны, и требовал более “справедливой” системы. Он также обвинял другие страны в заключении секретных договоров с фармацевтическими гигантами.

Кроме того, в ходе переговоров Курц пригрозил заблокировать заказ 100 млн дополнительных доз Pfizer/BioNTech, если Австрия не получит из них десятую часть.

Германия и ряд других стран выступили против требований Австрии о дополнительных поставках, указав, что страна превосходит средний показатель по ЕС по количеству вакцинаций.

В окончательном соглашении 10 млн доз вакцины будут распределены между всеми странами по пропорциональной системе. Но 19 стран-членов откажутся от части своей доли, чтобы помочь пяти наиболее пострадавшим странам. Болгария получит дополнительно 1,1 млн, Хорватия – более 680 тыс., Словакия – 600 тыс., Латвия – 376 тыс. и Эстония – 41 тыс.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. По данным агентства Bloomberg на 3 апреля, в ЕС уже сделали 75,5 млн прививок.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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