В мире сделали более 628 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В мире по состоянию на 3 апреля сделали более 628 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация началась в 150 странах.
Лидерами по числу введенных доз являются:
США (157,6 млн); 30,7% населения получили минимум одну дозу;
Китай (128,6 млн);
Страны Евросоюза (76,9 млн); минимум 11,9% населения получили одну дозу;
Индия (70,6 млн); минимум 4,5% населения получили одну дозу;
Великобритания (36,2 млн). минимум 46,9% населения получили одну дозу.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире по состоянию на 3 апреля подтверждено более 130 млн случаев COVID-19, умерло 2,8 млн человек, выздоровело более 73 млн.
В Украине вакцинация началась 24 февраля. По состоянию в стране на 3 апреля сделали почти 287 тыс. прививок, завершили вакцинацию два человека.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет