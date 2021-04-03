 

В мире сделали более 628 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

03.04.2021, 9:44, Новости дня
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В мире по состоянию на 3 апреля сделали более 628 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация началась в 150 странах. 

Лидерами по числу введенных доз являются:

США (157,6 млн); 30,7% населения получили минимум одну дозу;
Китай (128,6 млн);
Страны Евросоюза (76,9 млн); минимум 11,9% населения получили одну дозу;
Индия (70,6 млн); минимум 4,5% населения получили одну дозу;
Великобритания (36,2 млн). минимум 46,9% населения получили одну дозу.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире по состоянию на 3 апреля подтверждено более 130 млн случаев COVID-19, умерло 2,8 млн человек, выздоровело более 73 млн.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. По состоянию в стране на 3 апреля сделали почти 287 тыс. прививок, завершили вакцинацию два человека.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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