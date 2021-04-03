 

Кроссовер Changan CS55 Plus дебютирует на автосалоне в Шанхае

03.04.2021, 9:40, Новости дня
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Китайский бренд Changan озвучил дату выхода новейшего кроссовера Changan CS55 Plus.

Данный экземпляр официально рассекретят 19 апреля в рамках автосалона в Шанхае. Вместе с тем новое поколение CS55 Plus отличается увеличенными габаритами, а также современными силовыми агрегатами. В свою очередь, отличить кроссовер можно по светодиодной оптике, бамперам, а также узким задним фонарям и модернизированным остеклением кузова.

В салоне задействовали виртуальную приборную панель, новый мультимедийный комплекс, а также ряд других опций. Вместе с тем под капотом кроссовера CS55 Plus установили 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 188 л.с. Новый кроссовер оснащается передним или полным приводом и получил также 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию.



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