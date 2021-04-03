В Японии начались продажи Toyota Corolla Touring в спецверсии Active Ride

Известный японский бренд Toyota приступил к продажам на местном рынке обновленной модели Corolla Touring в спецверсии Active Ride.

В частности, под капотом инженерами задействован 2-литровый бензиновый двигатель на 170 л.с. мощности с вариатором. За счет примененного агрегата средний расход топлива достигает 6 литров на 100 км пути. Покупатели могут отличить модель Active Ride по оттенкам кузова. Также на крыше универсала применили стильные рейлинги. Салон оснащается спортивными сиденьями, которые придают более агрессивный вид интерьеру.

Вместе с тем достоинством автомобиля также называют систему Nanoe X, которая предполагает обеззараживание воздуха. Вместе с тем цена на новый экземпляр достигает 2,66 млн иен в базовом исполнении.