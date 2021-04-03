 

Стало известно о состоянии прооперированного во время пожара пациента в Благовещенске

03.04.2021, 9:15, Новости дня
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Послеоперационный период у пациента, прооперированного во время пожара в кардиохирургическом центре в Благовещенске, проходит без осложнений, он в сознании, сообщила пресс-служба Минздрава Амурской области.

В ведомстве сообщили, что «состояние пациентов кардиохирургического центра, доставленных вчера в Амурскую областную клиническую больницу, стабильное», передает ТАСС.

«14 человек [находятся] в состоянии средней степени тяжести, двое – в тяжелом, в том числе прооперированный во время пожара пациент, послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений, он в сознании», – говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тыс. квадратных метров, пострадавших нет.

Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков продолжили оперировать пациента. Операция завершилась успешно.

Губернатор Амурской области Василий Орлов позже перечислил имена медиков, которые, несмотря на пожар, продолжили проводить операцию.

Главный врач центра Александр Коротких рассказал, как удалось провести операцию на сердце во время пожара в кардиоцентре.



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