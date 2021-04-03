Сбербанк предсказал новую волну коронавируса в России

Количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ к 15 апреля может вырасти почти вдвое – до 15 тысяч, подсчитали эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер.

По прогнозу, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля – число новых случаев увеличится на 198, до 8 тыс. 650. После количество инфицируемых будет расти в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тыс., передает РИА «Новости».

Оценка «СберИндекса» делается на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.

Ранее в Кремле заявили о сохранении угрозы третьей волны коронавируса.

Также врач и телеведущий Александр Мясников предрек РФ новые волны коронавируса.