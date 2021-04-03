В РЖД выступили с инициативой замедлить скорость самолётов

Совет директоров РЖД направил официальный запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием ограничить скорость пассажирских самолётов на территории России.

– Мы выступаем за здоровую и честную конкуренцию, но самолёты летают со средней скоростью 700 км/ч, а поезда развивают только 80-100. Это в корне неправильная ситуация, поэтому компания РЖД настаивает на введении предельного порога скорости для пассажирских авиаперевозок. Разумеется, снижать этот показатель до 100 или 150 километров в час было бы неправильно, а вот ограничить её 250-300 км/ч представляется более чем корректным. Это создаст стимул для авиакомпаний снижать цены, повышать качество сервиса и закупать новую технику – то есть делать всё то, чем занимается РЖД последние годы, – заявил председатель правления РЖД Олег Белозёров.

В ФАС нам сообщили, что уже приступили к рассмотрению жалобы: «Железнодорожники правы, это нарушение антимонопольного законодательства. Вариантов тут два – или ускорить поезда, или замедлить самолёты. Первое мы сделать пока не можем, значит, придётся работать с авиацией», – заявили в ведомстве.

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