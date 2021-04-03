 

Акции Google рухнули после объявления о перезапуске RuTube

03.04.2021, 9:00, Разное
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Американский IT-гигант Google потерял более 10 процентов капитализации на утренних торгах в Нью-Йорке.

После появления в СМИ информации о перезапуске в новом формате ведущей российской видеоплатформы RuTube стоимость акций компании опустилась до с 250 до 220 долларов, после сообщения о перезапуске ведущей российской видеоплатформы RuTube.

Как отметили аналитики, российские пользователи давно мечтали удалить свои аккаунты на YоuTube и перейти на отечественный аналог с более гибкой модерацией. В иностранной платформе россиян не устраивает чрезмерный уровень цензуры, недостаточно патриотическая позиция сервиса, защита авторских прав и неудобный интерфейс на английском языке.

В то же время обновлённый RuTube может предложить своим пользователям полную переработку интерфейса, удобную навигацию, новые цветовые решения и возможности управления контентом. Также сервис предусмотрел уникальную для интернет-платформ возможность просмотра контента без регистрации.

– Это трудный день для Google, хотите вы в это верить или нет. Мы так же не верили в полёт Гагарина в космос и русскую вакцину. Естественный отток пользователей Google весьма прогнозируем, но это ещё не самая большая неприятность в сложившейся ситуации. Запуск нового RuTube позволит Роскомнадзору говорить с Google с позиции силы и действовать более жёстко. И тут либо идти навстречу и поддаваться государственной цензуре и терять пользователей или не поддаваться и всё равно терять пользователей, – пояснил финансовый аналитик Bloomberg Владимир Шапиро.

Эксперт предложил американским властям для защиты национальных интересов и в качестве протекционистских мер ограничить доступ к RuTube на территории США. В противном случае он за счёт функциональных преимуществ сможет вытеснить с рынка YоuTube.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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