Золотой мальчик и золотой миллиард

Над чем сейчас работает мировое правительство, принявшее вид Организации в двухтомнике Кирилла Фокина.

Фото: @falanster.books

Аннотация к двухтомнику Кирилла Фокина «Жизнь Ленро Авельца», «Смерть Ленро Авельца» (М.: ОГИ, 2021) обещает нам историю «авантюриста, лицемера, циника и наследника огромного состояния», рвущегося в высшие эшелоны власти в футурологическом мире, который, впрочем, не сильно отличается от нашего. Разве только место нынешней ООН в нем занимает не менее забюрократизированная, но более глобальная Организация, которая не столько пытается захватить власть над миром (как это обычно бывает во всяких блокбастерах), сколько этот мир упорядочить — по крайней мере, прекратить все войны, забрав под контроль вооружение крупных держав, ввести общие стандарты образования, наладить здравоохранение и т.п. Как всегда ничего не получается (а то у ООН получилось!). Организация раздираема противоречиями, частные интересы теребят ее из стороны в сторону, как муравьи, волокущие в муравейник очень нужную щепку, но тем не менее щепка, хотя и с трудом, до муравейника доползает. Организация, как это часто бывает, несмотря на трусов, лицемеров и взяточников, то есть собственно чиновников, хорошего хочет. Тем более внутри стран она оставляет правительствам полную свободу. Ну то есть хочешь давить свое население, оставаясь частью глобального мира, — дави на здоровье.

Не удивительно, что мир отчаянно сопротивляется. И сопротивление это носит, в сущности, тоже глобальный характер. Один из таких пузырей антиглобализма вздувается в городе-государстве Шанхае, что приводит в конце концов к гибели четырех млн человек. Это не спойлер, а вводная.

Фото: @falanster.books

На этом фоне разворачивается карьера (жизнью это назвать можно с очень большой натяжкой) Ленро Авельца — богатого наследника невнятного происхождения, окончившего в силу этого самого богатого происхождения престижную политическую академию и легко взобравшегося в верхние эшелоны власти.

Вообще авантюристом Авельца (уж не знаю, говорящая ли это фамилия, в одном из эпизодов он, скорее, Каин) назвать трудно. Он политик. И даже не то чтобы тонкий знаток политической интриги, хотя кое-что ему и удается провернуть.

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Политика вообще — дело, которое не то чтобы в белых перчатках делается, видели мы политиков и покруче.

И поавантюристичней. И гораздо, гораздо циничней. У Авельца-то был один то ли плюс, то ли минус — ну в любом случае бонус. Авельц — золотой мальчик. В престижный Аббертон он попал потому, что у его папы были деньги. Хотя не будь он еще и способным, его бы отчислили, конечно. Но ему не надо было пробиваться из низов, хитрить, льстить, наращивать политические мышцы, менять маски. Подкупать, задабривать, угрожать. Устранять свидетелей возвышения. Свидетелей унижения. Ну да, он врал и лицемерил, когда надо. Дело житейское, там у них. И даже у нас. Предавать, кстати, тоже не надо было — потому этот, один-единственный раз и подается как трагедия.

Ну предал благодетеля, ну и что, пожмет плечами настоящий политик. Кто ж не предавал.

Тоже мне, бином Ньютона…

В сущности, Авельца можно назвать неудачником. Он не сумел предотвратить несколько серьезных, даже глобальных катастроф — хотя такие возможности были. А кое-какие его безусловные успехи имеют чисто локальный характер. И одно-единственное, самое большое его достижение — то, где он сыграл роль Каина и поставил на кон свою собственную жизнь — состоит в том, чтобы… сохранить статус-кво. Симптоматично, правда?

На самом деле Авельц, кажется, прекраснодушный мечтатель. И идеалы у него есть. По крайней мере, один, за который он готов отдать жизнь. И, вы не поверите, это свобода. По крайней мере, возможность свободного выбора. Для всего человечества.

Если я буду рассказывать дальше, это уже будут спойлеры. Потому немного расскажу о структуре дилогии.

Первый том — «Жизнь Ленро Авельца» — это такие мемуары после всего. Личность Авельца получилась — при всем вышенаписанном тут — в высшей степени симпатичная, потому читаются эти мемуары с неослабевающим интересом, мало того, в силу того, что перед нами футурология, как говорят фантастиковеды, «ближнего прицела», описанные в книге коллизии воспринимаются как продолжение — или отражение сегодняшних. Но авантюризм Ленро Авельца заключается в том, что он водит за нос не коллег и политических противников (хотя не без этого) — а читателя. Авельц — ненадежный рассказчик. Ну да, он все время называет себя гением вообще и гением интриги в частности — и мы, завороженные этим напором, киваем.

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Мы обычно склонны верить заявлениям от первого лица. Скажем, дневнику некоего Роджера Акройда, хотя тут, кажется, не совсем тот случай.

Так или иначе, все, что мы вычитаем в первом томе, будет опровергаться, подвергаться сомнению и анализироваться во втором. «Смерть Ленро Авельца» — коллаж из мемуаров друзей и врагов, любовниц и сотрудниц, расшифровок интервью, записей ток-шоу, протоколов расследований и так далее. Картина, которую мы собрали в первом томе из предложенных нам протагонистом фрагментов пазла, начинает распадаться, перемонтироваться — и перед нами уже совсем другая картина.

Не думаю, что прием новый, но безотказный; и надо сказать, что затягивающий. Едва начнешь читать, остановиться очень трудно, а это уже удача. Все-таки в общей сложности 750 страниц, повествующих о сложной, путаной жизни несуществующих людей, — это немало. Повествующих притом, как мы уже отметили, не всегда правдиво. Хотя какая может вообще быть одна-единственная правда применительно к несуществующим людям?

Да и применительно к нам всем вообще-то.

Марина Галина

— для «Новой»

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