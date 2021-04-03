2 апреля боевики на Донбассе нарушали режим тишины 21 раз, ранены двое военных и гражданский – штаб ООС

2 апреля российско-оккупационные войска на Донбассе нарушали режим тишины 21 раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 3 апреля.

20 обстрелов были совершены в сторону позиций украинских военных, а еще один – в сторону гражданской инфраструктуры Красногоровки.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Светлодарска и Новотошковского враг применял крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении поселка Новолуганское вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное – еще и с противотанкового ракетного комплекса”, – говорится в сообщении.

Вблизи Водяного боевики стреляли из подствольных гранатометов, в районе Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку населенного пункта Пески – из стрелкового оружия.

“Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских военных получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь…. В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение”, – сообщили в штабе.

С начала суток 3 апреля боевики нарушали режим прекращения огня один раз.

“Неподалеку Водяного на Приазовье противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3926528937384768/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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