 

Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Добнассе

03.04.2021, 8:24, Новости дня
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Американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной, сообщают СМИ.

«Байден и Зеленский только что завершили свой разговор, который, как мне сообщили, продолжался 30-40 минут. Байден подтвердил обязательства США перед Украиной, они также обсудили сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже и усилия Зеленского по борьбе с коррупцией», – сообщила журналист Наташа Бертранд в соцсетях, передает РИА «Новости».

Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что РФ якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. В то же время Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

Госдеп США обвинил Россию в «дестабилизирующих» действиях на Украине. Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины заявила, что официальный Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В заявлении украинского Минобороны утверждается, что министр обороны США подчеркнул, что «в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине».

Ранее министры обороны Украины и США провели беседу, в ходе которой обсуждалась ситуация в Донбассе, украинский министр Андрей Таран сообщил, что Вашингтон пообещал Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией

Газета ВЗГЛЯД писала, о каких именно мерах поддержки может идти речь.



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