 

Москвичей предупредили о мошенничестве на сайтах с билетами в театры и на квесты

03.04.2021, 8:24, Новости дня
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Полиция предупреждает жителей Москвы о всплеске мошенничества при покупке билетов на культурные и досуговые мероприятия на сайтах в интернете, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В ведомстве сообщили, что «при совершении покупок на сайтах с билетами культурных и досуговых мероприятий будьте осторожны –зафиксированы случаи мошенничества», передает РИА «Новости».

Там пояснили, что потенциальных жертв на незнакомые сайты, в названии которых фигурирует тематика театров, кинотеатров и других культурных и досуговых центров, мошенники заманивают низкими ценами.

Доверчивые москвичи и гости столицы, заинтересовавшись рекламой, заполняют электронные формы. В них они указывают все данные по картам, оплачивают билет, но так и не получают его.

«Будьте предельно внимательны при покупках в интернете. Осторожность и бдительность позволят вам приобретать качественные услуги от проверенных поставщиков», – призвали в полиции.

Отмечается, что лучше совершать покупки на известных сайтах, поскольку, желая найти более выгодный вариант стоимости билетов, есть риск потратить деньги зря, отдав их мошенникам.

Ранее мошенники изобрели схему кражи денег с карт с помощью BlaBlaCar.



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