Страшный эксперимент с больными туберкулезом в Мамонтовой пещере

Мамонтова пещера считается самой длинной в мире, но одной из ее самых популярных достопримечательностей являются два каменных домика, оставшихся после провального и пугающего эксперимента по лечению в пещере больных туберкулезом.

На западе штате Кентукки (США) находится Национальный Парк Мамонтова пещера – эта пещера часто считается самой длинной в мире, так как ее обширный лабиринт туннелей, залов и проходов тянется на более 400 миль.

Пещера очень популярна среди туристов, но еще она известна жутким экспериментом который когда-то здесь проводился и после которого в Мамонтовой пещере, якобы, поселилось много привидений.

В начале 19 века в Кентукки жил врач по имени Джон Кроган, который был одержим поиском лекарства от туберкулёза. В ту эпоху туберкулез был глобальной смертельной болезнью, которую плохо понимали и которая считалась загадочной и чуть ли не "карой Господней".

Туберкулез тогда называли разными словами, к примеру: фтизиз, чахотка, золотуха или белая чума. Бактериальная природа туберкулеза еще не была изучена и никто не понимал как распространяется туберкулез, что именно он может сделать с телом заболевшего и как долго может прожить больной человек в тех или иных условиях.

Врачи прописывали туберкулезникам в основном одно и то же "лекарство": здоровое питание, свежий воздух и упражнения на легкие, которые мало помогали пациентам с запущенными формами болезни. Поэтому многие врачи пытались отыскать лекарство против этой страшной и непонятной болезни.

Кроган был одним из самых фанатичных искателей, а когда он в 1839 году в конце концов и сам заразился туберкулезом после осмотра больных пациентов, то найти лекарство стало смыслом всей его жизни.

Во время исследования новаторских методов лечения туберкулеза Кроган случайно наткнулся на байки про Мамонтову пещеру. Говорили, что воздух и темнота пещеры имели своего рода исцеляющий и предохраняющий эффект, и были распространены рассказы о том, что, в туннелях этой пещеры настолько живительная атмосфера, что там даже трупы животных не разлагаются.

Многочисленные рабочие, трудящиеся на селитровых рудниках Мамонтовой пещеры также утверждали, что они чудесным образом излечились от своих физических недугов после того, как начали тут работать. Некоторые говорили даже, что они стали куда бодрее и сильнее, когда проработали тут несколько месяцев.

Кроган был очарован этими чудесными историями, после чего лично приехал в Мамонтову пещеру и походил по ее залам. После этого ему стало немного легче дышать и он решил, что все байки и рассказы о Мамонтовой пещере в самом деле правда.

А далее Кроган задумал следующее: Он был выходцем из очень богатой семьи и у него были весомые накопления в банке. Он взял оттуда 10 тысяч долларов и просто купил всю Мамонтову пещеру разом.

Он задумал создать тут что-то вроде санатория для больных туберкулезом и с этой целью построил 12 домиков для пациентов в нескольких больших залах пещеры. Строительство было завершено в 1842 году, после чего Кроган решил провести "пробный" эксперимент, поселив в пещере группу больных людей.

Неизвестно где и как он набрал этих больных, но на его условия провести неопределенное время в пещере без выхода на поверхность согласилось 15 человек. Эти люди вероятно были в большом отчаянии, если видели в озвученных им условиях лучшее положение, чем у них было. По факту все они находились в стадии, когда туберкулез был уже неизлечим и они надеялись лишь на чудо.

Хотя эти пациенты были уверены в утверждениях доктора Крогана о том, что воздух и темнота пещеры вылечат их, условия жизни там, безусловно, оставляли желать лучшего. Помимо бесконечного мрака и полного отсутствия дневного света, сбивающих с толку их биологические часы, пещерный воздух всегда был неприятно прохладным, что, впрочем, поощрялось, поскольку считалось, что прохладный воздух лучше для их состояния.

Еда была скудной, ее в туннели приносили рабы, и пациентам там было нечего делать, кроме как читать книги или проводить проповеди, чтобы скоротать время в вечной ночи. Иногда они зажигали костры, и дым от костров, а также дым от горящих ламп усиливали их кашель.

На протяжении всего этого туристические группы продолжали посещать Мамонтову пещеру и туристы часто замечали бледных, изможденных туберкулезников, прячущихся в темноте, как упыри, а какофония их кашля навязчивым эхом разносилась в темноте, даже когда их самих не было видно.

Было много сообщений от туристов, которые были поражены болезненно изможденным, видом пациентов – они скорее выглядели как потусторонние духи, чем живые люди. Один человек сказал, что они выглядели "больше как компания скелетов, чем что-либо еще", а другой однажды описал это как "причудливую сцену, где бледные призрачные фигуры в халатах слабо двигались по коридорам, выскользнув из затененных углов, а тишина пещеры нарушалась лишь глухим кашлем и бормотанием их разговоров".

Некоторые описания были еще более впечатляющими, например, один посетитель сказал: "Когда они появлялись в месте с источником света, было видно, что все их глаза были совершенно черными".

В течение целых пяти месяцев эти несчастные пациенты прожили в сырой пещерной изоляции, и хотя некоторые из них сообщали, что чувствуют себя лучше и здоровее, чем раньше, похоже, что это были исключения. В течение этих пяти месяцев один пациент сбежал, когда он больше не мог жить в пещере, а пятеро умерли от своего состояния, после чего эксперимент был прекращен как неудачный.

Кроган в дальнейшем продолжал использовать пещеру лишь для туристических экскурсий с проводниками-рабами, а также сыграл важную роль в ее развитии как туристической достопримечательности и нанесении на карту больших ее частей, но он так и не открыл свою пещерную колонию-санаторий, несмотря на то, что все еще надеялся, что эта идея может сработать.

Более того, Кроган никогда официально не публиковал результаты своего причудливого эксперимента и избегал публично говорить об этом.

Однако для многих даже это не считалось полным провалом. Наоборот, многие врачи в те годы были вдохновлены идеями Крогана, и идея о том, что пещерный воздух может лечить туберкулез, сохранялась актуальной в течение еще многих десятков лет и многие туберкулезные санатории пытались создать пещерные условия для своих пациентов.

Доктор Кроган скончался от туберкулеза в 1849 году, а туберкулез в конечном итоге был излечен с разработкой вакцины БЦЖ в 1921 году и открытием антибиотика Стрептомицин в 1943 году.

В настоящее время в Мамонтовой пещере все еще можно увидеть два дома из тех, которые были построены Кроганом для пациентов. И не просто увидеть, а послушать истории о том, что среди них время от времени бродят призраки тех пяти туберкулезников, которые умерли тут во время 5-месячного содержания.

Многие туристы до сих пор сообщают о том, что они слышали призрачные хрипы и кашель из темноты возле домов, а также видели призрачные бледные силуэты людей.

Сообщалось также о призрачной активности из места под названием "Трупная скала", где временно складывались тела мертвых пациентов Крогана до тех пор, пока они не были подняты на поверхность.

Есть также сообщения о том, что тут видели видели призраки проводников-рабов, некоторые из которых тоже умерли в пещере. Также были многочисленные сообщения о людях, которые чувствовали, как невидимые руки тыкают и толкают их.