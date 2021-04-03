 

Украинские полицейские остались без «ковидной» премии за работу во время пандемии

03.04.2021, 7:50, Новости дня
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Украинские полицейские пожаловались, что в этом году они так и не получили обещанную правительством «ковидную» премию за работу во время пандемии. Как пишут «Вести», оказалось, что некоторые из правоохранителей ни разу не получали коронавирусных надбавок с первого дня карантина.


Reuters

Украинские полицейские не получили обещанную «ковидную» премию за работу во время пандемии коронавируса. Как пишут «Вести», правоохранители сообщили в группе «Защита прав полицейских» в Facebook, что с начала текущего года им так и не начислили дополнительные выплаты. 

Как отмечает издание, по состоянию на 1 апреля без ковидных начислений остались сотрудники полиции Киева, Запорожья, Днепра, Сум, Черноморска, Мелитополя, Харькова и других городов и областей Украины. 

«Зарплата пришла, «ковидных» нет и, похоже, не будет», — пишут полицейские.

Кроме того, как оказалось, некоторым из правоохранителей не платили премии и в прошлом году. 

«Полиция охраны вообще ни разу не получала «коронавирусных» со дня первого карантина», — отметил один из полицейских.

В то же время некоторые полицейские сообщили, что руководство Нацполиции пообещало выплатить премии сотрудникам до 20 апреля, но чтобы их получить, каждому правоохранителю необходимо подать рапорт, в котором нужно указать, когда и где он работал с населением.Однако многие сомневаются, что смогут получить деньги в текущем месяце.

Как напоминает издание, согласно постановлению кабинета министров Украины от 29 апреля 2020 года, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения и имеющим контакт с населением на период действия карантина, устанавливается дополнительная доплата к заработной плате пропорционально отработанному времени в указанных условиях. Установление доплаты осуществляется в предельном размере до 50% заработной платы.



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