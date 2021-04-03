Минск: Путин и Лукашенко обсудили внешние угрозы со стороны Польши и США

Сегодня в России и в Белоруссии многие граждане отмечают День единения народов двух стран. Трудно переоценить значимость данного события, поскольку оно приурочено к подписанию договора, с которого берет свое начало Союзное государство.

Знаменательная дата стала основой для содержательного разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко. Журналистам удалось выяснить, что спектр тем, которые были затронуты в ходе разговора, не ограничился лишь Союзным государством и соответствующим праздником.

По информации прессы, лидеры братских стран говорили также об эпидемиологической ситуации и о давлении Запада в связи с сотрудничеством Москвы и Минска. Примечательно, что на официальном сайте Кремля по факту переговоров Путина и Лукашенко была размещена лаконичная заметка в сдержанном стиле, а вот в Минске предпочли высказаться более предметно.

На сайте президента Белоруссии появилась публикация о том, что Владимир Владимирович и Александр Григорьевич не обошли стороной тему внешних угроз. Отмечается, что последнее время враждебная риторика исходит от США и Польши.

Важный пункт в разговоре двух президентов касался возобновления транспортного сообщения. Лукашенко выразил надежду на скорейшую отмену ограничений передвижения через границу.