В мероприятиях Международного дня здоровья в РФ примут участие 5 тыс. человек

Международный день здоровья соберет на своих площадках 5 тыс. человек в регионах России. В нем примут участие трейсеры, воркаутеры, райтеры, а также танцоры в стиле «хип-хоп», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Участники и организаторы Международной премии уличной культуры «КАРДО» в рамках празднования Всемирного дня здоровья с 4 по 11 апреля 2021 года организуют Всероссийскую акцию «Неделя улиц». В 43 регионах страны пройдут мероприятия, направленные на формирование положительного отношения к здоровому образу жизни и стимулирование занятий массовым спортом. Мастер-классы по хип-хопу, граффити, воркауту, открытые тренировки, батлы, соревнования и другие события будут доступны для всех желающих.

В Ставропольском крае развернутся 15 площадок со всеми популярными направлениями уличной культуры: батл среди взрослых ребят по хип-хопу, первая в этом году открытая тренировка на улице для трейсеров Ставрополя, показ документального фильма про уличные культуры и мастер-классы по другим направлениям. В Пермском крае и Республике Татарстан пройдут Открытые соревнования по стрит-воркауту и джимбарру. Мастер-классы по хип-хопу 4 апреля пройдут в Казани, 9 и 10 апреля – в Иваново, 11 апреля – в Майкопе и Волгограде.

Жители Республики Крым смогут посетить мастер-класс по трикингу и изучить элементы, представляющее собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса или освоить азы паркура и воркаута. Стать просто зрителями организаторы рекомендуют на мастер-классе по BMX в Астрахани, на областных соревнованиях по воркауту в Пскове и городских соревнованиях по паркуру в Санкт –Петербурге.