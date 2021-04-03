 

В мероприятиях Международного дня здоровья в РФ примут участие 5 тыс. человек

03.04.2021, 7:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международный день здоровья соберет на своих площадках 5 тыс. человек в регионах России. В нем примут участие трейсеры, воркаутеры, райтеры, а также танцоры в стиле «хип-хоп», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Участники и организаторы Международной премии уличной культуры «КАРДО» в рамках празднования Всемирного дня здоровья с 4 по 11 апреля 2021 года организуют Всероссийскую акцию «Неделя улиц». В 43 регионах страны пройдут мероприятия, направленные на формирование положительного отношения к здоровому образу жизни и стимулирование занятий массовым спортом. Мастер-классы по хип-хопу, граффити, воркауту, открытые тренировки, батлы, соревнования и другие события будут доступны для всех желающих.

В Ставропольском крае развернутся 15 площадок со всеми популярными направлениями уличной культуры: батл среди взрослых ребят по хип-хопу, первая в этом году открытая тренировка на улице для трейсеров Ставрополя, показ документального фильма про уличные культуры и мастер-классы по другим направлениям. В Пермском крае и Республике Татарстан пройдут Открытые соревнования по стрит-воркауту и джимбарру. Мастер-классы по хип-хопу 4 апреля пройдут в Казани,  9 и 10 апреля – в Иваново, 11 апреля – в Майкопе и Волгограде.

Жители Республики Крым смогут посетить мастер-класс по трикингу и изучить элементы, представляющее собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса или освоить азы паркура и воркаута. Стать просто зрителями организаторы рекомендуют на мастер-классе по BMX в Астрахани, на областных соревнованиях по воркауту в Пскове и городских соревнованиях по паркуру в Санкт –Петербурге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Менее 400 человек за неделю — Макрона раскритиковали за медленную вакцинацию Франции

05.10 / Меркель и Тихановская обсудят участие Германии в переговорах с Лукашенко

30.11 / «Разочарован результатами» – в США бизнесмен потребовал вернуть ему $2,5 млн пожертвований на борьбу с фальсификациями

14.03 / В Украине впервые лицензию на производство спирта выдали частной компании

26.07 / В Петербурге началась воздушная часть парада в честь Дня ВМФ

20.11 / Стали известны детали закрытого выступления Трампа на саммите АТЭС

23.07 / Ветераны ФСБ оценили возможную связь между захватами заложников в Луцке и Полтаве

29.12 / Молодой киевлянин задержан во Львове за ушанку с советской символикой

30.11 / Псаки прокомментировала возвращение в Белый дом

28.03 / В минобороны Армении озвучили особенности ранений во время конфликта в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)