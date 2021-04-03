 

Ученые предупреждают об опасности чрезмерного употребления сладостей в детстве

03.04.2021, 6:58, Новости дня
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Проведя лабораторные исследования на грызунах, ученые доказали, что чрезмерное употребление сладкого в детстве существенно снижает память в преклонном возрасте.

Дети, разумеется, любят сладкое. И многие родители считают, что кондитерские изделия помогут развитию мозга. Но это не совсем так, говорят исследователи.

Если сладкого в рационе слишком много, то это может негативно отразиться не только на фигуре. Эксперименты на лабораторных крысах помогли установить тесную связь между злоупотреблением сладким в детстве и развитием слабоумия или, как минимум, заметного ухудшения памяти в старости. Сахар для детей моет оказаться полезным только в умеренных количествах, уточняют специалисты.



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