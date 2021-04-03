В РФ iPhone 12 Pro подешевел на 20%

Новые смартфоны, выпущенные под брендом американской компании Apple, неожиданно подешевели на территории России. Так, цена на iPhone 12 Pro стала меньшей сразу на 20%. Теперь у официального продавца данный мобильник можно приобрести всего за 77 090 рублей.

Базовая модель iPhone 12 также потеряла в цене, говорят аналитики рынка. Ныне ее стоимость в розницу составляет 62 тысячи рублей.

Напомним, что на самом старте продаж флагманская модель двенадцатой линейки оценивалась в сто тысяч рублей. По мнению экспертов, снижение цен на новые смартфоны спустя некоторое время после официальных презентаций – естественный процесс. Однако на этот раз в дело вмешались два фактора. С одной стороны, наблюдался дефицит комплектующих, который замедлял снижение цен. С другой стороны, оказалось, что спрос на iPhone 12 не так уж высок.