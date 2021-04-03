 

В Сингапуре показали, как передавать солнечный свет по оптоволокну

03.04.2021, 6:58, Новости дня
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В Технологическом университете Наньян (Сингапур) представили специальную систему, основанную на технологиях NTU и предназначенных для передачи солнечного света в подземелья.

С ее помощью можно, например, создать естественное освещение, не связанное с электричеством, глубоко в шахте, на станциях метро или где-нибудь в пещере, куда прямые солнечные лучи попасть не могут.

Солнечный свет на поверхности собирают в специальный хрустальный шар, который фокусирует лучи и отправляет их оптоволоконным способом к месту предназначения. Там, соответственно, установлено устройство для рассеивания света. Все достаточно просто и не требует больших энергетических затрат. Кстати, еще в древности существовали аналогичные системы, в которых, правда, использовались зеркала.



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