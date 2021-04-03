Диетолог предупредил об опасности яичницы с колбасой

Регулярное употребление яиц с колбасой в обжаренном виде может нанести серьезный вред здоровью, особенно некоторым группам населения, предупредил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург. Самым полезным вариантом употребления этого продукта, по мнению диетолога, являются яйца пашот.

«Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным», – приводит слова врача-диетолога РИА «Новости».

Как отметил кандидат медицинских наук, существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза. «По крайней мере, регулярно ни в коем случае нельзя этого делать», – предупредил Гинзбург в эфире телеканала «Россия».

Ранее Минздрав опроверг избыточное употребление яиц россиянами.