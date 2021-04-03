Мнение: Хозяин обратил внимание

После нескольких месяцев прыжков, лая, заискивающих заглядываний в глаза и попыток потереться об ногу хозяина, Байден таки удостоил внимание украинское животное звонком.

Назначил ли господин Зеленского любимой женой на Украине, не сообщается, так как списывать подельника Байдена по коррупционным делишкам 2014-2016 годов прямо скажем рановато. Пока что Зеленский отметился лишь заявлением, как он рад, что ему позвонил Байден и что Украина будет вместе с США бороться за сохранение демократий в их странах. В пресс-службе Зеленского и вовсе не стали сдерживаться, назвав разговор с хозяином "потрясающим".

Такое вот тотальное холопство на фоне заявлению про "революцию гидности".

Украина борется с российской агрессией.

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