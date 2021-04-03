Das Erste – «мёртвый город» — из-за пандемии Рим снова ждёт тихая Пасха

Раньше Рим перед Пасхой наводняли паломники и туристы, но сейчас это мёртвый город, считает глава немецкого центра паломников в итальянской столице. Из-за пандемии коронавируса пасхальные службы в Ватикане уже второй год подряд будут проходить с серьёзными ограничениями. Всему Риму предстоит очень тихий праздник, пишет немецкий телеканал Das Erste.

Из-за пандемии коронавируса папа Франциск снова проводит Страстную пятницу в сильно ограниченной форме. На службу в собор Святого Петра сегодня вечером допущено лишь малое число верующих. Большой публичный крестный ход вокруг Колизея тоже не состоится, как и в прошлом году. Вместо этого запланирован выход небольшой процессии на площади Святого Петра. Всему Риму предстоит очень тихий праздник Пасхи.

Уже целый год, как он стал, так сказать, безработным: руководитель немецкоязычного центра Святого Петра в Риме приходит в офис лишь изредка — чтобы примерно раз в неделю проверить почту. В остальное время он тоже работает удалённо. Эта Пасха для него особенно болезненна. Обычно здесь в это время высокий сезон. Воспоминания об этом кажутся бесконечно далёкими.

ВЕРНЕР ДЕММЕЛЬ, глава немецкого центра паломников в Риме: Люди, которые стремились сюда, к этому времени едва добирались из пункта А в пункт Б и хотели что-то уладить по работе или по личному вопросу, тротуары были сверх меры заполонены людьми, транспорт двигался на пределе возможностей. А сейчас тебя встречает мёртвый город.

Мёртвый город — уже второй год подряд. Никаких паломников, никаких туристов. От этого страдают не только музеи Ватикана, в которые в 2019 году в Пасху ещё проскальзывали тысячи посетителей в день. Риму, как и всей Италии, не хватает крайне важного источника дохода: по прогнозам, 40 тысяч ресторанов и отелей могут остаться закрытыми навсегда.

ДАНИЭЛЕ БРОККИ, представитель туристического объединения Assoturismo: Для нас это время глубокого кризиса. Это означает, что если эта отрасль не откроется снова в скором времени — то есть в течение месяца, — то действительно очень многим компаниям придётся закрыться совсем.

На выходные снова ужесточены ограничения на выход из дома: на Пасху все должны оставаться дома.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2021 года.