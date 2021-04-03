 

Hürriyet – гражданам Турции предлагают вакцинные туры в Москву

03.04.2021, 6:02, Новости дня
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Турецкое турагентство утверждает, что организует специальные вакцинные туры в Россию для тех, кто не хочет стоять в очереди за прививкой. Как пишет The Hürriyet Daily News, жители Турции теперь имеют возможность дважды посетить Москву, чтобы сделать укол и осмотреть достопримечательности. Стоимость поездки с проживанием, перелётом и вакцинацией составляет €1099. Российские власти, впрочем, эту информацию пока не подтвердили.


Reuters

В связи с тем, что почти сто стран мира ожидают вакцину от коронавируса на фоне нехватки соответствующих препаратов, в туристической отрасли появился новый подход, пишет The Hürriyet Daily News. Теперь туристические агентства по запросу организуют вакцинные туры для тех, кто не хочет стоять в очереди на вакцинацию.

Люди, которые не хотят ждать своей очереди, чтобы сделать прививку, теперь могут поехать для прохождения вакцинации в российскую столицу, пишет издание. «Мы договорились с клиникой в Москве. Стоимость поездки в Москву, включая проживание, авиабилеты и [две дозы] вакцины, составляет 1099 евро. Тем, кто прошёл вакцинацию, выдаётся сертификат», — рассказал менеджер туристического агентства, заявившего об организации вакцинных туров из Турции в Россию.

При покупке тура клиент получает два билета из Стамбула в Москву туда и обратно с предоставлением обеих прививок, сообщил менеджер туристического агентства.

«Немедленная вакцинация производится для того, чтобы клиент провёл в Москве не менее суток. Таким образом мы обеспечиваем возможность медицинского вмешательства в случае возникновения побочных эффектов», — отметил менеджер, добавив, что во время экскурсий клиентов должен сопровождать русскоговорящий ассистент.

Экскурсионный пакет включает в себя короткую поездку в центр Москвы и посещение Кремлёвского дворца, исторических станций метро и могилы легендарного турецкого поэта Назыма Хикмета, который навсегда покинул Турцию в 1951 году и до своей смерти прожил в Советском Союзе, пишет турецкая газета.

Менеджер туристического агентства также отметил, что туры по вакцинации совершенно законны и не сопровождаются никакими рисками, хотя российские власти официально не дали зелёный свет туристам для поездки за прививкой.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 29 марта признал, что поступали просьбы рассмотреть, «следует ли предоставлять иностранцам возможность путешествовать и проходить здесь вакцинацию», и отметил, что «вопрос об организации въезда иностранцев для вакцинации» должен рассматриваться в правительстве. Также Песков подчеркнул, что российские граждане на данный момент находятся в абсолютном приоритете.

«Паспорт вакцинации не выдаётся, но предоставляется сертификат о вакцинации, действительный на международном уровне. Вакцина — российский «Спутник V», — сообщил менеджер турфирмы. По его словам, если у турецкого пассажира есть специальный паспорт, проездной документ, предоставляемый турецким государством государственным служащим и их семьям, то российская виза для поездки не требуется.

«Для получения визы необходима многократная виза, так как в Россию будут совершены две поездки. Плата за это составляет 220 долларов, — заявил представитель турецкой турфирмы. — Мы предоставляем четырёхзвездочный отель для обоих туров. За авиабилеты и две дозы вакцины «Спутник V» мы берём 1099 евро». По его мнению, стоимость тура вполне обоснована, заключает The Hürriyet Daily News.



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