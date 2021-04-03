 

Путин и Лукашенко обсудили полное восстановление транспортного сообщения

03.04.2021, 5:42, Новости дня
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы в пятницу обсудили возможность восстановления транспортного сообщения между странами в полном объеме, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного. Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Белоруссия рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения», – отмечается в сообщении на сайте Лукашенко.

Лидеры стран также обсудили взаимодействие центральных СМИ и работу в сфере информационной безопасности, проработку мероприятий в союзном формате, внутриполитическую обстановку в странах, внешнюю угрозу.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что главы государств в пятницу обсудили сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом.



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