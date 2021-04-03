 

Тайвань открестился от помощи КНДР в постройке подлодок

03.04.2021, 5:42, Новости дня
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У Тайваня никогда не было контактов с КНДР по вопросу строительства подводных лодок, помощь Тайбэю предоставляется странами Европы и Соединенными Штатами, сообщило оборонное ведомство острова.

«При разработке наших подводных лодок никогда не было контактов с КНДР, нет и никогда не будет; помощь предоставляется важными странами Европы и Соединенными Штатами», – приводит текст заявления оборонного ведомства Тайваня ТАСС.

Таким образом власти Китайской республики отреагировали на публикацию американского издания The National Interest, согласно которой в 2019 году свою помощь Тайваню в строительстве подводных лодок предлагала КНДР.

Программа строительства подводного флота была запущена на Тайване в ноябре 2020 года. Тайбэй с 2001 года добивался возможности закупки восьми подлодок в Соединенных Штатах, однако американская сторона не разрешила экспорт субмарин в Китайскую республику.

Напомним, в начале марта в Белом доме сообщили, что новая администрация США намерена содействовать Тайваню в сохранении потенциала самообороны. В конце января Госдепартамент США пообещал продолжить оказывать помощь Тайваню по военной линии. Пекин неоднократно требовал от Вашингтона не подрывать суверенитет Китая и выражал протест из-за поставок Тайваню американского оружия.



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